Фелдманс: ноябрь может стать "шоковым моментом" из-за больших счетов за октябрь

Решение о поддержке населения, превышающей объем принятых до сих пор мер, может быть принято после того, как в ноябре будут получены счета за первый месяц отопительного сезона — октябрь, заявил агентству LETA председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Кришьянис Фелдманс.

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Политик указал, что нужно будет действовать аналогично, как в случае с поддержкой в связи с Covid-19, которую пришлось совершенствовать, потому что в предложенном чиновниками подходе "до мельчайших деталей" некоторые группы населения выпали из круга получателей поддержки.

Политикам придется заниматься такими же случаями при разработке нормативных актов по энергокризису, чтобы часть жителей, нуждающихся в поддержке, не осталась без нее из-за каких-то избыточных условий, отметил Фелдманс.

Политик допустил, что именно ноябрь может стать "шоковым моментом" из-за крупного счета за октябрь — тогда и станет понятно, какие доработки нужны в реализуемом механизме поддержки.

Глава комиссии по народному хозяйству отметил, что наблюдаемые в последнее время высокие цены на электроэнергию являются следствием того, что в течение длительного времени тормозилась реализация проекта терминала сжиженного природного газа в Скулте.

Как сообщалось, вступили в силу поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, которые предусматривают реализацию ряда мер для частичной компенсации домашним хозяйствам увеличения затрат на теплоснабжение.

Общая сумма мер поддержки, включенных в пакет поддержки, составит примерно 442,25 млн евро.