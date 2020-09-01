Фестиваль Lampa: будут "жарить" Шуплинску и Пуце, а Вике-Фрейберга и Затлерс станут диджеями

Фестиваль общения Lampa в этом году пройдет в непривычном онлайн-офлайн формате, но завершит его традиционная "Прожарка политиков" ("Politiķu cepiens"): лучшие комики будут жечь юмором четырех рискнувших на эксперимент политиков. Также в этом году пройдет "Диско политиков": во время пятничной онлайн-вечеринки за диджейский пульт встанут Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и активные политики.

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Мир меняется, а "жарка" остается!

Формула самого смелого мероприятия Lampa остается неизменной: 5 сентября в 21.15 на сцену выйдут четыре неоднозначных политика — министр науки и образования Илга Шуплинска (JKP), министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце (Attīstībai/Par!), а также кандидаты на должность мэра Риги Олег Буров (GKR) и Вилнис Кирсис (V), которых "прожарят" Рудолфс Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис, в этом году впервые присоединившийся к команде "прожарщиков". Разводить огонь и добавлять приправы будет самый популярный комик Латвии Янис Скутелис.

Умение посмеяться над собой и позволить это сделать другим требует смелости. Комики по очереди будут "прожаривать" политиков, высказываясь об их взлетах и падениях. Потом политикам предоставят возможность произнести ответную речь, посмотрев на себя и на свою политическую деятельность с улыбкой и легкостью. Готовясь к мероприятию, участники "Прожарки" в качестве разогрева уже ответили на один вопрос — за какие прошлогодние дела и ошибки они "жарят" сами себя?

Илга Шуплинска вспомнила одно из самых ярких высказываний в своей политической карьере: "Мое высказывание по поводу того, что у меня нет ящика Пандоры, которую я могла бы открыть для решения не решавшегося годами вопроса повышения зарплат, вызвало большой ажиотаж. В то же время никто не посмотрел, что же это на самом деле значит в мифологическом контексте. Другими словами, да, Пандора открыла ящик, из него вырвалось зло, но на дне ящика осталась надежда. И второй аспект — в моем понимании, если какую-то проблему решают только деньгами, то действительно хорошего решения не получится. Поэтому: разве деньги как единственное решение, как единственный мотиватор, не являются данным злом? Подсознание говорило быстрее, чем сознание…"

Юрис Пуце размышляет о своих чертах характера, которые сами по себе не заслуживают порицания, но неуместное их проявление может и подвести. "Я доверяю жене как своему главному критику — у меня есть два качества, над которыми она иногда смеется. Мне свойственен синдром отличника, хочется везде быть самым умным и самым подготовленным, а еще мне нравится увлекаться и произносить длинные речи. Обычно я над этим просто смеюсь, но из одной поездки по регионам помню случай, когда я выступал с длинной, на мой взгляд, хорошо подготовленной речью, но в какой-то момент увидел, что меня толком уже никто не слушает. Это ощущение я вспоминаю каждый раз, когда во время какой-нибудь речи мне хочется еще минутку поговорить".

Вилнис Кирсис выступил с интригующим признанием: "После того, как я потушил небольшой пожар в машине возле Бастионной горки, меня не подпускают к огню. Коллеги боятся курить в моем присутствии — они думают, что я погашу огонь. На кухню меня тоже не пускают. Не говоря уж о том, что меня винят в гибели сериала Ugunsgrēks.

Олег Буров в своем ответе дистанцировался от политики: "За что я себя "жарю"? Например, за то, что я так и не научился танцевать. Каждый раз, когда я снова наступаю жене на ногу, пытаясь изобразить нечто, напоминающее танец, я себя от всей души за это "прожариваю". Да и взгляд жены жарит".

Во время мероприятия будет обеспечиваться перевод на язык жестов. Lampa обещает — будет жарко!

За диджейским пультом — экс-президенты, министр и новые политики

Организаторы Lampa уверены в том, что хороший политик способен увлечь и заинтересовать даже в том случае, если вместо трибуны у него диджейский пульт. Во время "Диско политиков" в рамках прошлогоднего фестиваля в Цесисском замковом парке развернулась нешуточная вечеринка. В этом году вечеринка может пройти у вас дома, в машинах и дворах — "Диско политиков" можно будет слушать в эфире Latvijas Radio 5 / Pieci.lv и онлайн на сайте фестиваля.

В пятницу, 4 сентября, любой желающий сможет оценить музыкальный вкус латвийских политиков. При поддержке Тома Гревиньша политики померяются своими музыкальными силами, соревнуясь попарно и представляя лучшую, по их мнению, музыку для вечеринок. В роли диджеев с 22. 30 выступят экс-президенты Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс, в 23.10 — кандидат на должность мэра Риги Линда Озола (JKP) и член правления партии Progresīvie Антонина Ненашева, а в 23.50 — депутат Сейма Криста Баумане (Attīstībai/Par!) и министр культуры Наурис Пунтулис (NA).

Все на Lampa!

6-й фестиваль общения Lampa пройдет со 2 по 5 сентября, в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом. Подзаголовком "вместе" фестиваль объединит в этом году неизменно широкий круг практических и глобальных вопросов — от эмоционального здоровья и школьного образования до отношений Латвии и России после пандемии. Lampa приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.

На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения Lampa можно будет бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalsLampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях Lampa в Цесисе, Риге и Резекне.

Подробная информация: festivalsLampa.lv.