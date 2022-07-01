Фестиваль Lampa отменил участие Татьяны Жданок в дискуссии политиков - опасались за безопасность

В пятницу, 1 июля, стартовал Фестиваль общения Lampa. На одной из панелей должны были представить свои точки зрения по разным вопросам представители 10 самых популярных партий Латвии. Представить свою точку зрения пригласили и лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок. Незадолго до мероприятия организаторы решили все же отменить ее участие в фестивале. Об этом сообщила представительница Lampa Ирина Кузнецова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оценив возможные риски безопасности, в том числе прозвучавшие в социальной сети Twitter призывы к насилию, организаторы приняли решение отменить выступление Жданок в рамках "Дискуссии лидеров ведущих политических партий Латвии об актуальных вопросах".

Izvērtējot iespējamos drošības riskus, tostarp izskanējušos aicinājumus uz vardarbību, mēs pieņēmām lēmumu atcelt Tatjanas Ždanokas (LKS) dalību festivāla pasākumā "Latvijas vadošo politisko partiju līderu diskusija par aktuālajiem jautājumiem". pic.twitter.com/WywKxRZWML — Festivāls LAMPA (@FestivalsLAMPA) July 1, 2022

"Я совершенно не поддерживаю политическую позицию Жданок, но тем не менее еще сегодня в первой половине дня придерживалась позиции в пользу того, чтобы она участвовала в общем обсуждении. Мы звали участвовать представителей всех партий, кто по опросу SKDS одолел двухпроцентный барьер, — рассказала директор Lampa Иева Морица. - У РСЛ сейчас 2,7%. Жданок представляет значительную часть нашего общества — важно разобраться, почему они занимают такую позицию. Тем более, что РСЛ на сегодня не запрещенная партия. Но посмотрев на реакцию в соцсетях и публичном пространстве, мы осознали, что участие Жданок вызовет слишком много рисков для безопасности мероприятия. Боялись физических угроз. Было также очевидно, что участие Жданок полностью разрушит ход дискуссии. И мы приняли решение отменить ее участие. Я позвонила и извинилась".

Организаторы сообщили, что они не в курсе, добралась ли Татьяна Жданок до фестиваля к моменту ее отзыва.

"Партия не осудила войну. Сторонники партии открыто поддерживают военные действия. Служба госбезопасности выдала партии предупреждение. Если у организаторов нет принципов, неужели хотя бы кто-то из участников дискуссии не скажет, что они не будут участвовать в дискуссии с членами этой партии?", – пишет пользователь Twitter Айварс.

Partija nav nosodījusi karu. Tās piekritēji atklāti simpatizē karadarbībai. Valsts drošības dienests partijai izteicis brīdinājumu.

Ja organizatoriem nav principu, vai tiešām nevienam no dalībniekiem nebūs dūšas, lai pateiktu - es ar šīs partijas pārstāvjiem diskusijā nepiedalos? — Aivars Pastalnieks (@AivarsPastalnie) July 1, 2022



Как отмечает журналистка Delfi, которая присутствует на LAMPA, по некоторым версиям, некоторые участники дискуссии действительно не пожелали подниматься на одну сцену со Жданок.

Мероприятие началось в запланированное время, остальной состав участников не был изменен.

Фестиваль общения Lampa проходит в Цесисе 1 и 2 июля.