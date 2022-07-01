Фестиваль Lampa отменил участие Татьяны Жданок в дискуссии политиков - опасались за безопасность
Foto: DELFI

В пятницу, 1 июля, стартовал Фестиваль общения Lampa. На одной из панелей должны были представить свои точки зрения по разным вопросам представители 10 самых популярных партий Латвии. Представить свою точку зрения пригласили и лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок. Незадолго до мероприятия организаторы решили все же отменить ее участие в фестивале. Об этом сообщила представительница Lampa Ирина Кузнецова.

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Оценив возможные риски безопасности, в том числе прозвучавшие в социальной сети Twitter призывы к насилию, организаторы приняли решение отменить выступление Жданок в рамках "Дискуссии лидеров ведущих политических партий Латвии об актуальных вопросах".

"Я совершенно не поддерживаю политическую позицию Жданок, но тем не менее еще сегодня в первой половине дня придерживалась позиции в пользу того, чтобы она участвовала в общем обсуждении. Мы звали участвовать представителей всех партий, кто по опросу SKDS одолел двухпроцентный барьер, — рассказала директор Lampa Иева Морица. - У РСЛ сейчас 2,7%. Жданок представляет значительную часть нашего общества — важно разобраться, почему они занимают такую позицию. Тем более, что РСЛ на сегодня не запрещенная партия. Но посмотрев на реакцию в соцсетях и публичном пространстве, мы осознали, что участие Жданок вызовет слишком много рисков для безопасности мероприятия. Боялись физических угроз. Было также очевидно, что участие Жданок полностью разрушит ход дискуссии. И мы приняли решение отменить ее участие. Я позвонила и извинилась".

Организаторы сообщили, что они не в курсе, добралась ли Татьяна Жданок до фестиваля к моменту ее отзыва.

"Партия не осудила войну. Сторонники партии открыто поддерживают военные действия. Служба госбезопасности выдала партии предупреждение. Если у организаторов нет принципов, неужели хотя бы кто-то из участников дискуссии не скажет, что они не будут участвовать в дискуссии с членами этой партии?", – пишет пользователь Twitter Айварс.


Как отмечает журналистка Delfi, которая присутствует на LAMPA, по некоторым версиям, некоторые участники дискуссии действительно не пожелали подниматься на одну сцену со Жданок.

Мероприятие началось в запланированное время, остальной состав участников не был изменен.

Фестиваль общения Lampa проходит в Цесисе 1 и 2 июля.

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