Фирма экс-депутата РД от "Согласия" Баранника пытается перезаключить с Tet договор о пяти каналах
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Телекоммуникационное предприятие Tet прекратило с 1 февраля ретрансляцию телеканалов "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причина — подозрения связи с представлявшей эти каналы в Латвии фирмой Tem LV с находящимся под санкциями российским бизнесменом. Теперь же, как сообщает передача Nekā personīga, представительством занялась новоиспеченная фирма FoxVision, единственным владельцем которой является экс-депутат Рижской думы от "Согласия" Вадим Баранник.

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Уставной капитал FoxVision — 3000 евро, она была создана Баранником лишь в декабре прошлого года. Передача отмечает, что уже были проведены переговоры с несколькими телевизионными операторами, причем, что интересно, вел их — в качестве посредника Баранника — член правления той самой фирмы TEM LV Валентин Курмангалиев.

Ранее Tet направило распространителю "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии OOO "TEM LV" (часть медиахолдинга SIA "Baltijas mediju alianse") несколько запросов о правах на ретрансляцию этих каналов в Латвии. Компания не смогла получить юридически обоснованного объяснения, поэтому не может провести соответствующую оценку рисков.

Из-за этого, а также из-за сообщений о том, что выгодоприобретателю SIA Baltijas mediju alianse выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций, Tet призывает власти Латвии объяснить, какие действия они ожидают со стороны предприятий, оказывающих платные телевизионные услуги.

Как уже сообщалось, прокурор суда Рижского региона Алдис Ласманис предъявил совладельцу SIA Baltijas mediju alianse Олегу Солодову и его соратнику Маргусу Мерима обвинение в нарушении международных санкций. В прокуратуре указали, что благодаря действиям обвиняемых в руки лиц, находящихся под международными санкциями, попало более 10 млн евро.

Согласно данным Nekā personīga, сейчас Солодов пошел на сделку с прокуратурой — то есть фактически признал свою вину. "Договоренность предусматривает, что дело не будет рассматриваться в суде и публично факты о произошедшем узнать нельзя", — сообщает передача.

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