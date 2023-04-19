Фонд детской больницы получил пожертвование в размере 2,8 миллиона евро

Фонд детской больницы получил от биотехнологического предприятия MGI Latvia и его материнской компании MGI Tech Co Ltd. пожертвование в размере 2,8 миллиона евро, которое будет использовано для поддержки нескольких проектов, посвященных здоровью детей в Латвии, сообщила глава Отдела коммуникационных проектов фонда Линда Анна Далдере.

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Фонд планирует использовать пожертвование для развития диагностики редких заболеваний в Детской клинической университетской больнице (BKUS), а также для улучшения лечения отдельных пациентов. Технологии секвенирования генома нового поколения (NGS), решения в области прецизионной медицины и хорошо подготовленные специалисты являются необходимым условием современной диагностики и лечения редких онкологических и других заболеваний.

Пожертвование также предназначено для развития инфраструктуры BKUS с целью улучшения больничной среды и ухода за пациентами путем улучшения помещений. Также значительная часть пожертвования будет направлена ​​на лечение индивидуальных пациентов, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра. Также пожертвование будет использоваться в экстренных случаях, например, когда требуется лечение за границей или медицинские услуги и лекарства, не оплачиваемые государством.

Руководитель фонда Лиене Дамбиня признала, что, учитывая, что в 2022 году значительно увеличился спрос на поддержку для улучшения здоровья отдельных детей, это пожертвование является очень важной поддержкой для детей Латвии. Благодаря пожертвованию уже удалось оперативно оказать помощь одному пациенту BKUS, который остро нуждался в лекарствах на сумму более 50 000 евро.

“Практически каждый день фонд получает просьбы связанные с детьми с различными проблемами со здоровьем, и вместе с врачами и представителями администрации BKUS мы оцениваем, доступна ли государственная поддержка. Если терапия или лекарства, в которых нуждается ребенок, не оплачиваются государством, то пожертвованные средства являются единственным способом оказать помощь ребенку. Также фонд вместе с коллегами из BKUS регулярно развивает новые услуги для улучшения лечения и ухода за детьми», — сообщила Дамбиня.

Председатель правления BKUS Валтс Аболс рассказал, что в долгосрочном видении развития больницы важное место будут занимать персонализированные лечебные решения, что является новым подходом к лечению и профилактике, потому что учитывается не только генетическая информация пациента, но и среда, в которой растет ребенок. По его словам, точное определение генетической информации с использованием современных технологий секвенирования генома позволяет более успешно лечить детей с онкологическими или редкими врожденными заболеваниями. Лаборатория генетики все активнее занимается научно-исследовательской деятельностью, а также расширяет спектр диагностических возможностей и услуг.

“Мы будем дальше развивать это направление деятельности в Центре развития здравоохранения, где основное внимание будет уделено непосредственно исследованиям рака. Исследования и внедрение прецизионной медицины, а также лечение отдельных пациентов препаратами новейшего поколения, требуют больших средств, поэтому мы благодарны за пожертвования, которые мы можем направить на это, чтобы помочь нашим пациентам сейчас, а также в будущем, расширив возможности оплачиваемого государством здравоохранения", - заявил Аболс