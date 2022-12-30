Фонд общественной интеграции начнет оказывать услуги "агентства одной остановки" иностранцам

Со 2 января Фонд общественной интеграции (SIF) в Риге на бульваре Райниса 15 приступает к развитию новой услуги для иностранцев — организует так называемое "агентство одной остановки", сообщает агентство LETA.

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Цель организации такого "агентства одной остановки" — предоставление информационной поддержки и услуг в одном месте для граждан третьих стран и получателей международной защиты, которыи при переезде в Латвию нужно включится в социально-экономическую жизнь страны

Первоначально агентство будет предоставлять очные и онлайн-консультации на латышском, английском и русском языках. Можно будет получить информацию о приеме граждан третьих стран,

обеспечении проживания, социальной защите, трудоустройстве, налоговой системе, образовании, здравоохранении, жилье и других вопросах. В январе планируется начать предоставление устных переводов на такие редкие языки, как арабский, фарси, турецкий, таджикский, вьетнамский, китайский, с оценкой индивидуальных потребностей человека.

Планируется поэтапно, после заключения соглашения о реализации проекта между Министерством культуры и SIF, ориентировочно в феврале 2023 года, обеспечить также индивидуальные консультации юриста, психолога и других специалистов, а также письменный перевод на редкие языки. Также планируется создать региональную сеть филиалов такого "агентства одной остановки" в крупнейших городах Латвии. Агентство продолжит поддерживать и развивать платформу integration.lv, которую ранее поддерживала ассоциация Patvērums Drošā māja

Целевой группой, которая сможет получить услуги агентства, являются граждане третьих стран, получившие право пребывания на территории Латвии, а также лица, нуждающиеся в международной защите и находящиеся на территории Латвии на законных основаниях. В целевую группу не входят граждане государств-членов Европейского Союза и граждане Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации.

Граждане Украины продолжат получать адресную, основанную на их потребностях поддержку в центрах поддержки украинских граждан по всей Латвии. Также они смогут получать бесплатные консультации через единый колл-центр "Помощь украинцам в Латвии" по телефону +371 27380380.

В будущем SIF предполагает, что спектр предлагаемых услуг и целевых групп может быть расширен за счет объединения в одном месте услуг различных учреждений, а также оказания поддержки всем, кто начинает жизнь в Латвии, в том числе высококвалифицированным специалистам и реэмигрантам.

Представитель SIF Зане Екабсоне указывает, что в будущем существенным нововведением станет появление специалистов, задачей которых будет уже не просто предоставление базовой информации, а вдумчивая и конструктивная поддержка социально-экономической интеграции человека. Разработанная база данных клиентов станет инструментом, который поможет организовать различные процессы. Граждане третьих стран, например, смогут подавать заявки на курсы латышского языка.

Услуги будут оказываться в помещении SIF в Риге на бульваре Райниса 15. Время работы агентства с 9:00 до 17:00 по будним дням. Для получения бесплатных консультаций необходимо подать заявку по телефону +371 26959706.