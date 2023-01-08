Фонд Тетеревых поможет суповым кухням оплачивать счета за энергоресурсы

В связи с резким ростом цен на энергоресурсы благотворительные кухни в этом году с января по май могут получить поддержку для полной или частичной оплаты счетов за энергоресурсы. Такую поддержку можно получить, подав заявку в программу Фонда Бориса и Инары Тетеревых "Ломоть хлеба — помощь благотворительным кухням".

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Организации, получившие поддержку Фонда, смогут использовать ее для оплаты счетов за природный газ, электроэнергию и другие энергоресурсы. Планируемый объем финансирования для одной благотворительной кухни — до 1000 евро в месяц.

На эту поддержку могут претендовать зарегистрированные общества, фонды и религиозные организации по всей Латвии, которые уже предоставляют услуги питания малообеспеченным людям. Организации рассказывают, что спрос на горячее питание увеличился, поэтому поддержка фонда для оплаты счетов за энергоресурсы будет способствовать работе благотворительных кухонь, а также даст уверенность в том, что нуждающиеся смогут и впредь регулярно получать горячее питание.

Организации смогут получить финансирование, начиная с месяца подачи заявки и до окончания действия программы — 31 мая 2023 года. Подать заявку на получение поддержки можно до 30 апреля. Это можно сделать, отправив заполненную заявку на электронную почту фонда (office@teterevufonds.lv). Устав программы и анкета заявки — на сайте программы www.maizesrieciens.lv.

Фонд Бориса и Инары Тетеревых продолжает оказывать и объявленную ранее поддержку для благоустройства благотворительных кухонь.

Благотворительный фонд, основанный в 2010 году меценатами Борисом и Инарой Тетеревыми, поддерживает выдающиеся и общественно полезные инициативы, а также способствует развитию культуры, искусства и образования в Латвии и в мире.

