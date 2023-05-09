ФОТО. 9 мая в Латвии: в Риге, Саласпилсе и Даугавпилсе возлагают цветы

В 2023 году праздновать 9 мая в Латвии запрещает принятый Сеймом специальный закон. Тем не менее, жители Латвии несут цветы к мемориалам и местам захоронений советских солдат — чтить память погибших во Второй мировой войне закон не запрещает.

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Возложение цветов в Саласпилсском мемориальном ансамбле началось уже утром. Кроме цветов люди оставляют игрушки на месте детского барака бывшего концлагеря. На территории мемориала дежурят сотрудники полиции. По словам корреспондента Delfi, после 11 часов на подъезде к мемориалу образовалась пробка из автомобилей.

Памятник советским военнопленным в Саласпилсе. Фото Delfi.

В Риге люди возлагают цветы и венки на кладбищах (в частности, на Братском и Покровском кладбище). В окрестностях парка Победы, где до 2022 года проходили самые массовые мероприятия, введены трехдневные ограничения движения.

В Даугавпилсе жители возлагают цветы к мемориалу в парке Дубровина. Как сообщает Chayka.lv, утром в парке было сравнительно немного людей, к середине дня их стало больше. На месте работают усиленные наряды полиции.

Фото: Автор: Евгений Ратков / Chayka.lv

Ранее уже сообщалось, что 20 апреля Сейм в срочном чтении утвердил Закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Фактически, единственное, что разрешено делать публично — это возложить цветы к местам захоронений в индивидуальном порядке.