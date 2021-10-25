ФОТО: Американцы показали мощность многоствольной ракетной системы в Спилве

В понедельник, 25 октября, Силы специальных операций США продемонстрировали способность быстро развернуть многоствольную ракетную артиллерийскую систему высокой мобильности (HIMARS) на аэродроме Спилве.

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Как сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны, цель учений заключалась в демонстрации возможностей коллективной защиты и возможности быстрой огневой поддержки Латвии для оказания помощи Национальным вооруженным силам (НВС) в обороне страны.

На практике это произошло следующим образом: самолет MC-130J Commando II приземлился на аэродроме и из него немедленно была выгружена и развернута ракетная система HIMARS. После имитации стрельбы платформа была собрана и загружена обратно в самолет, чтобы отправиться в другое место.

Согласно наблюдениям портала Delfi, ракеты были запущены за считанные минуты после приземления самолета.

“Сегодня мы убедились в способности и готовности США молниеносно, в любом месте и в любое время доставить ракетно-артиллерийскую систему HIMARS”, - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

По словам политика, латвийские и американские военные продемонстрировали отличное взаимодействие и совместимость сил, что подтверждает готовность реагировать в любой кризисной ситуации.

Дальность удара HIMARS ракет довольно внушительная - до 480 километров. Это означает, что с позиций в Спилве ракеты могут охватить всю территорию Латвии, Литвы и Эстонии, а также достичь половины Беларуси, включая Минск, и западной части России. Также в зону действия ракет теоретически попали бы Калининградская область и территория Польши с так называемым Сувалкским коридором.

На одной платформе HIMARS есть место для шести ракет. Они предусмотрены для поражения артиллерии, средств ПВО, бронетехники, конвоев снабжения противника и других целей. Мобильная платформа способна двигаться со скоростью 85 километров в час, что позволяет пусковой площадке быстро покинуть зону боевых действий, сообщает портал Army Technology.

ВИДЕО: Система HIMARS в действии