В пятницу, 30 июня, в честь 150-летия Праздника песни Банк Латвии выпустит в обращение серебряную коллекционную монету "Dziesma saviļņo" ("Песня волнует"), посвященную этому событию, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Банка Латвии.

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В 2023 году исполняется 150 лет первому Вселатвийскому празднику песни. За эти годы он вырос из праздника с участием 1000 певцов в мощное движение нескольких десятков тысяч певцов и танцоров.

Графический дизайн монеты разработали художники Анна Лива Траумане и Харийс Вуценс. В монете переданы ощущения, связанные с праздником песни — его эмоциональная многокрасочность, чувство общности, волнение и визуальное великолепие — широкая и разнообразная цветовая гамма народных костюмов.

По задумке художников, в форме монеты отражено движение хоровых рядов, развевающиеся флаги и юбки, эмоциональное волнение и сама песня как звуковая волна. Цвет и яркость монеты перекликаются с разнообразием народных костюмов и праздничным приподнятым настроением, а слияние цветов символизирует объединение людей и традиций из разных мест в единый хор.

"Мы привыкли к монетам круглой формы. Однако латышский праздник песни является культурным явлением всемирного масштаба, и для этой монеты создана горизонтальная прямоугольная форма", — заявили в Банке Латвии.

Купить коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12 часов 30 июня. Покупки можно будет получить по почте или лично в кассах Банка Латвии в Риге, на улице Безделигу, 3. Для обеспечения равномерного потока покупателей будет организован график выдачи заказов в кассах банка.

Цена монеты — 89,00 евро, лимит покупки на одного человека — 3 монеты. Тираж монеты — 4000 экземпляров. Монета изготовлена ​​на румынском монетном дворе "Regia Autonomǎ Monetǎria Statului".