ФОТО: Даугавпилс получил первый новый автобус
Foto: Cтраница мэра Андрея Элксниньша в Facebook

Даугавпилс получил первый новый автобус. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил мэр города Андрей Элксниньш.

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Как сообщил мэр, всего к 1 сентября в город прибудут 20 новых автобусов и выйдут в свой первый рейс.

Автобусы для города поставляет фирма SCANIA BALTIC, которая выиграла объявленный местным самоуправлением конкурс. Общая сумма закупки составляет 4,9 млн. евро плюс 100 тыс. евро на материалы для их обслуживания, включая тестирующее оборудование.

Все автобусы будут ездить на сжатом природном газе. Сейчас на базе автопарка Daugavpils Satiksme идет строительство заправочной станции, которая и будет обслуживать новый городской транспорт.

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