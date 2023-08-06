ФОТО. Для улучшения военной мобильности реконструирован мост на Кундзиньсале

Управление Рижского свободного порта завершило реконструкцию автомобильного и железнодорожного моста в южной части Кундзиньсалы, пишет портал db.lv. Это первый этап амбициозного проекта, целью которого является как усиление коммерческой конкурентоспособности Рижского порта, так и улучшение военной мобильности Латвии и ее союзников.

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Для реализации проекта весной управление Рижского свободного порта, Европейское агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) и SIA Baltic Container Terminal заключили трехсторонний договор об увеличении пропускной способности двойного назначения Рижского порта. В настоящее время работа над проектом на Кундзиньсале продолжается.

Мост через Саркандаугаву от улицы Уриекстес до Кундзиньсалы был построен в 1979-1981 годах и является единственным железнодорожным мостом, перевозящим грузы на территорию Кундзиньсалы. Теперь, до строительства нового путепровода от улицы Твайка до Кундзиньсалы, это также единственное соединение с терминалами Кундзиньсалы для тяжелого автотранспорта и военного транспорта.

В ходе реконструкции моста восстановлена ​​часть несущих конструкций, установлено освещение металлических конструкций в темное время суток.

Одновременно началась активная фаза строительства на участке Baltic Container Terminal, где расширяется причальная линия судов. Проводится реконструкция пирса KS-34 за счет строительства дополнительной секции пирса и удлинения его на 57,3 метра.

В результате причальная линия BCT, объединяющая три причала, составит 506,3 метра. Это позволит швартоваться и обслуживаться на терминале одновременно двум крупным судам — контейнеровозам, грузовым паромам или военным кораблям. Причаливать здесь смогут суда длиной до 340 метров.

В результате процесс погрузки и разгрузки грузов на терминале будет ускорен, а с учетом того, что терминал принимает и военные корабли, ускорение обслуживания будет способствовать повышению военной мобильности и укреплению безопасности.