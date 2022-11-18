ФОТО: фотосессия кинологов полиции и погранслужбы в честь 18 ноября
Foto: Dace Teibe

Кинологи Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Управления таможни Службы госдоходов вместе со своими служебными собаками провели фотосессию в честь 18 ноября.

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Фотосессия прошла в Риге, на набережной Даугавы.

Эти собаки вместе со своими кинологами ежедневно по долгу службы решают самые разные задачи - поиск пропавших людей, задержание преступников, а также поиск взрывчатых и наркотических веществ.

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