ФОТО: фотосессия кинологов полиции и погранслужбы в честь 18 ноября

Кинологи Государственной полиции, Государственной пограничной службы и Управления таможни Службы госдоходов вместе со своими служебными собаками провели фотосессию в честь 18 ноября.
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Фотосессия прошла в Риге, на набережной Даугавы.
Эти собаки вместе со своими кинологами ежедневно по долгу службы решают самые разные задачи - поиск пропавших людей, задержание преступников, а также поиск взрывчатых и наркотических веществ.
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