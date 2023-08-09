ФОТО. "Годовщина фальшивых выборов": шествие белорусской общины в Риге

9 августа активисты белорусской общины в Латвии проводят

шествие, приуроченное к третьей годовщине фальсифицированных президентских выборов в Беларуси и последовавшего за этим насильственного подавления протестов.

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В шествии принимают участие несколько десятков человек, сообщает репортер Delfi. Собравшиеся скандируют "Живе Беларусь" и несут большой бело-красно-белый флаг. Около половины участников шествия — в масках: они опасаются за родственников, которые остаются на территории Беларуси.

Ранее уже сообщалось, что в марше примут участие белорусы, которые после насильственного подавления протестов 2020 года эмигрировали в Латвию. "Принять участие в мероприятии приглашаются все жители Латвии, которые поддерживают усилия белорусского гражданского общества жить в свободной, демократической и европейской Беларуси без российского господства", — говорится в заявлении организаторов.

9 августа объявлено активистами Международным днем солидарности с Беларусью. "В этот день белорусы по всему миру проведут акции, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси, поддержать белорусских боевиков-добровольцев в Украине и помочь политзаключенным и их семьям", — отмечают организаторы.

По официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа в 2020 года нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными. Европейский Союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов. После выборов 2020 года в Беларуси начались массовые протесты, которые в конце концов были жестко подавлены. Сейчас в Беларуси более полутора тысяч политических заключенных, сотни тысяч белорусов покинули страну.