ФОТО. Как люди по всей Латвии плетут камуфляжные сети для армии Украины?

Прошло 29 дней с тех пор, как художница по костюмам Иева Адамсоне основала общественное движение "Элиза". Оно объединяет тысячи латвийцев в совместном труде — плетении маскировочных сетей для украинской армии. На данный момент интенсивная работа идет в школах, где из пожертвованных рыболовных сетей и кусков ткани создаются камуфляжные сети, которых в Украине по-прежнему не хватает.

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По словам Адамсоне, на данный момент сети плетут в каждом уголке Латвии. Новости поступали из центров культуры, пансионатов и дневных центров. Маскировочные сети плетут в школах — художественных, средних, основных и частных учебных заведений.

Особенно трогательно для инициатора движения получать новости из-за рубежа, где эстафету взяли и на себя латышские общины, например, в Брюсселе, Дании, Денвере. Как отметила Адамсоне, процесс плетения сетей подобен патриотическому воспитанию.

По мнению художницы, сейчас движение должно иметь возможность жить своей жизнью. Любой желающий в школе или во дворе дома собственными силами может сплести сеть. Самое главное — привязать тряпочки нужного цвета.

"Сначала было так, что люди не до конца понимали функцию этого предмета. Они хотят помочь, но привязывают к сети сине-розовые и цветочные тряпочки. Просим все же подумать, для каких целей плетутся эти сети", — рассказала Адамсоне, которая опубликовала пост в соцсети Facebook о том, какого цвета должна быть ткань, и, какого размера должны быть лоскутки.

Художница считает, что следует говорить в своем самоуправлении с людьми, которые связаны с армией или Земессардзе и знают, как должен выглядеть маскировочный объект. Сети можно получить бесплатно у рыбаков в Царникаве и Икшкиле.

"Пока продолжаются военные действия, этих сетей нужно будет очень много", — заявила Адамсоне. Из Украины поступали просьбы на поставку даже обычных рыболовных сетей. Инициатор движения считает, что сейчас проделано мало. Одна школа плетет одну сеть, которая может замаскировать, например, один автомобиль. Сети также используются в траншеях, а также на позициях. Готовые сети можно доставить в Украину, обратившись в организации, которые возят гуманитарную помощь.

В Валке эстафету движения "Элиза" приняли учителя Валкской гимназии Яниса Цимзе — Янис Гудриниекс и Анда Симане Гудриниеце. Они во время уроков вместе с учениками переделывают старую сеть от футбольных ворот в средство для маскировки. Когда камуфляжное средство будет готово, учителя отвезут его в отделение Земессардзе в Цесисе, откуда сеть отправится в Украину.

"Мы работаем во время уроков инженерных знаний и дизайна и технологий с отдельными классами. Участвуют шестиклассники, восьмиклассники и 11-классники", — пояснил Гудриниекс. По его словам, за неделю удалось сплести лишь треть сети.

Помогают ученикам украинцы из 11-го класса. Как рассказал Гудриниекс, они с азартом участвуют в этом, потому что уже занимались таким делом в Украине. Они показали, какие цвета больше подходят для маскировочных сетей.

В свою очередь, в Лиепае создание камуфляжной сети происходило публично. Акция была организована Лиепайским музеем в саду. В плетении сети участвовали 600 горожан, которые за четыре дня, с 24 по 28 марта, создали маскировочное средство площадью в более чем 500 квадратных метров. Сейчас эстафету приняли воспитанники 9-го класса Лиепайской 1-й гимназии.

"Сейчас сети уже в мешках и находятся в пути в одну из областей Украины", — рассказала порталу Delfi представительница Лиепайского музея Эва Миллере.

В Цесисе 16 марта во дворе школы инструкторов Национальных вооруженных сил плели маскировочные сети. В мероприятии участвовали сотрудницы Цесисского отделения Госполиции, школы инструкторов и Земессардзе.

Тем временем, в Балвском крае лидером движения является Даце Шулта, она — член правления швейной компании. В своей публикации в Facebook Шулта сообщила, что в процессе создания камуфляжных сетей участвуют Вилякский дом культуры, дом поддержки Brīvupes, Балвский пансионат, Ругайская средняя школа, Балтинавский дом культуры и Гулбенская средняя школа.

Широко движение "Элиза" развернулось и в Кулдигском крае, где акцию взял на себя Кулдигский центр культуры. В сквере около учреждения 13 и 20 марта было сплетено шесть маскировочных сетей, но работа еще продолжается. Эстафету приняли и школы Кулдигского края.

В Добеле сеть сплели в Спортклубе. Координатор мероприятия Инга Кипсне заявила, что в плетении сети участвовали и украинки.

Ранее уже сообщалось, что 12 марта около Дома конгрессов прошла акция движения "Элиза", в ходе которого латвийцы могли помочь сплести маскировочные сети для украинских военных.