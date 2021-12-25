ФОТО: как перестраивают мост через Гаую 1909 года
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Под Стренчи продолжают работу над мостом через Гаую (региональная дорога Смилтене — Стренчи, P25). Во время ремонта движение транспорта обеспечивает металлический мост, построенный в сентябре.

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Мост через Гаую построен в 1909 году из монолитного бетона, в 1919 году конструкцию дополнили стальными балками и деревянной проезжей частью. Длина моста — 100 метров. Сейчас балки и деревянная часть полностью демонтированы, но со стороны Стренчи уже частично возведена монолитная железобетонная опора на сваях. Ее архитектурная форма соответствует историческому образу моста.

В процессе реконструкции восстановят несущие конструкции моста, стальные балки заменят на железобетон и у моста появится единый архитектурный облик. После реконструкции мост выложат исторической брусчаткой — во время реконструкции ее обнаружили под дорожным покрытием со стороны Смилтене. Перед укладкой брусчатку очистят.

В рамках проекта также обновят 700 метров дороги Смилтене-Стренчи возле моста. Бюджет ремонтных работ — 1 657 941 евро из средств государственного бюджета. Работы планируется завершить к сентябрю 2022 года.

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