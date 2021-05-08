ФОТО: Как время неумолимо разрушает мосты Риги

В Риге в неудовлетворительном состоянии находятся пять мостов, свидетельствует подготовленное департаментом сообщения Рижской думы сообщение для комитета по делам сообщения и транспорта. Для того, чтобы удостовериться в том, насколько плачевно их состояние, этой весной портал Delfi отправился в экскурсию по переправам столицы

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В неудовлетворительном состоянии находятся Брасский и Деглавский мосты, где проводятся ремонтные работы. Также плохи дела у Вантового моста, где необходимо планировать ремонт.

В неудовлетворительном состоянии находятся два путепровода через железнодорожные пути — у станции "Земитаны" и на ул. Густава Земгала гатве.

Остальные столичные мосты и туннели находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, например, в хорошем состоянии находятся эстакада и мост над Зундским каналом. Также в хорошем состоянии находится мост через Биекенгравис, который был перестроен в 2017 году.

Хорошим признано состояние Южного моста, путепровода над ул. Даугавгривас и ряда других новых объектов дорожной инфраструктуры.

Остальные мосты в основном находятся в удовлетворительном состоянии.