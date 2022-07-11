ФОТО: Конец эпохи. Начат снос торгового центра "Титаник"

В рамках реализации проекта Rail Baltica, компания BeReRix начала снос торгового центра и автостояночного комплекса "Титаник" на улице Прагас 2 — напротив автовокзала.

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Снос здания начался днем ​​11 июля, сразу после демонтажа трамвайной контактной сети и работ по ограждению территории. Во время демонтажа инфраструктуры поток пешеходов на улице Прагас будет организован по одной стороне улицы, а движение общественного транспорта будет меняться в течение первых двух недель. Демонтажные работы продлятся до середины сентября этого года.

Каспарс Вингрис, председатель правления SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, которое реализовывает проект Rail Baltica в Латвии, говорит, что строительные работы идут успешно. В понедельник сносят последнее препятствие на пути продолжения работ по строительству южной стороны центрального вокзала Rail Baltica и связанной с ним инфраструктуры — от железнодорожной насыпи на набережной Даугавы до эстакады на улице Лачплеша .

"Перемещение между новым железнодорожным вокзалом, автовокзалом, рынком, набережной Даугавы и Старой Ригой станет намного комфортнее и приятнее. Проект Rail Baltica является катализатором развития территорий вокруг", — говорит Вингрис, добавляя что строительство Рижского центрального узла Rail Baltica положительно скажется на облике центра Риги — будет снесена насыпь, новый железнодорожный мост также будет обслуживать пешеходов и велосипедистов, в целом озеленение вокруг Центрального вокзала увеличится в три раза.

На месте "Титаника" проект Rail Baltica предусматривает создание доступной и благоустроенной зеленой зоны, благоустройство набережной канала и создание комфортного пространства для жителей и гостей города, создание эстетичной городской среды. Также после демонтажа здания и благоустройства территории значительно улучшится связь между Рижским центральным железнодорожным вокзалом, Рижским международным автовокзалом, Рижским центральным рынком, а также набережной Даугавы и Старой Ригой.

Исполнительный директор BeReRix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш утверждает, что начало сноса здания "Титаника" является важным шагом для строительства и развития трассы Rail Baltica в центре Риги. В ближайшем будущем это позволит начать возведение подпорных стен, а затем приступить и к прокладке самой железной дороги.

"Выбранный метод демонтажа и предварительно проведенные технические изыскания позволят нам провести работы качественно и в разумные сроки, с учетом потребностей жителей. Следует ожидать, что при проведении работ в окрестностях станет больше шумв и будет временно ограничиваться движение общественного транспорта. Поэтомы мы призываем проявлять понимание и следить за изменениями", — заявил Аболтиньш-Аболиньш.