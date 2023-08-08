ФОТО. Крупный град убил и покалечил белых аистов, защитникам животных нужна помощь

Центр помощи диким животным Ežu Hospitālis опубликовал в ночь на вторник информацию о погибших белых аистах, ставших жертвами разгула стихии, которая бушевала на территории Латвии в минувший понедельник.

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"Можем сказать, что сегодня все мы пережили что-то очень страшное и необычное, причинившее много вреда. Кто-то просто отделался испугом, у кого-то повреждена машина, у кого-то разрушен дом, где-то уничтожен урожай, а у кого-то буря отняла жизнь. Еще вчера они успели погреться на солнышке, а сегодня их души уже на пути к небу…" — написали защитники животных о гибели аистов.

"Погибло бесчисленное количество аистов, те, что выжили — у большинства из них осталось только одно крыло, некоторые тяжело ранены, некоторые апатичны и мучаются в агонии от боли … На данный момент мы обследовали одну территорию, но мы знаем, что это еще не все…", — отметили в Центре помощи диким животным Ežu Hospitālis

Защитники диких животных оказывают пострадавшим птицам посильную помощь. Также они позаботятся о том, чтобы мертвые аисты не остались бы просто лежать в поле — их следует похоронить.

Foto: Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs “Ežu Hospitālis

"Мы сделаем все, чтобы помочь пострадавшим птицам и надеемся, что последний полет для тех, кто не пережил эту бурю, будет намного спокойнее…", — рассказали представители общества.

На призыв помочь попавшим в беду птицам откликнулось общество Drauga spārns. Однако приют для птиц переполнен, поэтому Центру помощи диким животным Ežu Hospitālis необходима финансовая помощь . Помочь защитникам животных и волонтерам можно, перечислив деньги на счет:

Biedrība Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs

"Ežu Hospitālis"

Reģ.nr. 40008325429

AS, Swedbank

LV24HABA0551054796534

Mērķis: vētrā cietušajiem stārķiem





Foto: Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs “Ežu Hospitālis











