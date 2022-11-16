ФОТО: крутые машины и беспилотники — полиция представила новое оборудование

Госполиция закупила и получила в свое распоряжение новые транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, которые помогут стражам порядка обеспечивать общественный порядок и безопасность.

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Также закуплены так называемые "мобильные участки", т.е специально оборудованные автомобили, из которых сотрудники полиции смогут получить доступ ко всем необходимым системам, чтобы работа на месте происшествия проходила так же, как это происходит в обычных полицейских участках.

Кроме того, полиция получила новые трафарированные и нетрафарированные автомобили, предназначенные для дополнительного контроля за дорожным движением. Их также смогут использовать полицейский спецназ, следователи, кинологи, эксперты и администрация.