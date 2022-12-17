ФОТО: Латвийская армия пересаживается на "Черные ястребы"

Воздушные силы (ВС) Латвии получили первые два из четырех заказанных в США вертолетов UH-60M, более известных как "Черные ястребы". Новая техника существенно укрепит позиции латвийской армии, сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил (НВС).
Еще два вертолета должны быть доставлены в Латвию к концу будущего года.
Уже с 2000 года пилоты и техники Воздушных сил проходят курсы обучения, чтобы управлять и обслуживать новую технику.
Решение о покупке вертолетов было принято в сентября 2018 года. Сумма контракта — 175 млн долларов, 15,5 млн долларов — софинансирование американской стороны.
Напомним, что летом этого года Латвия передала Украине два вертолета "Mи-17" и два вертолета "Mи-2".
А распоряжении Латвии имеются еще два вертолета "Mи-17".