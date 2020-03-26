ФОТО: Латвийская армия тренируется для борьбы с распространением коронавируса

На этой неделе на полигоне в Адажи проходят учения Национальных вооруженных сил по оказанию поддержки в борьбе с распространением Covid-19. Военные тренируются оперативно развертывать палаточный лагерь, сообщает пресс-служба МВД.

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Лагерь предназначен для жизни как в теплое, так и холодное время года. В нем должны быть палатки для спанья, еды и административных нужд, а также необходимая экипировка.

Лагерь приобретен при поддержке Агентства поддержки и закупок НАТО (NATO Support and Procurement Agency) и программы инвестиций в безопасность НАТО, на него было выделено более шести миллионов евро.

В учениях принимает участие механизированная пехота и Третий региональный центр обеспечения Командования обеспечения Национальных вооруженных сил.

"Национальные вооруженные силы продолжают работать по принципу, что каждый день нужно готовиться к возможным сценариям действия на случай кризиса", — подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

В случае официального запроса Национальные вооруженные силы готовы незамедлительно оказывать поддержку и в укреплении границ, и в поддержании общественного порядка. В их распоряжении есть материально-технические ресурсы — например, палатки, генераторы, и транспорт. Они могут потребоваться для работников как медицинской сферы, так и МВД. Кроме того, армия сможет обучить развертвыванию инфраструктуры.