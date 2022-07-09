ФОТО: латвийская яхта Gabriel по пути на регату встретилась с торнадо в Балтийском море

Латвийская яхта Gabriel по пути на крупнейшую регату Эстонии Muhu Vaina Regatt встретилась с торнадо.

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Чемпион Латвии 2021 года, яхта Gabriel направляется к острову Муху, где пройдет крупнейшая регата в Эстонии. Однако в эстонских водах, недалеко от острова Симери, экипаж яхты заметил необычное природное явление — торнадо.

"Столб воды, вихрь, торнадо… не знаю, не представился", — написал об увиденном на своей странице в Facebook навигатор яхты Гиртс Авотиньш.

Экипаж яхты смог наблюдать за всем процессом с самого начала, как формировался вихрь, опускающийся из грозового облака в воду.