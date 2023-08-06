ФОТО. Латвийские солдаты вернулись домой из Косово

6 августа на авиационной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде министр обороны Инара Мурниеце, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командир мотострелковой бригады Сухопутных войск полковник Оскарс Кудлис встретились с солдатами, вернувшимися из Косово.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Косово латвийские военные находились в составе контингента НАТО. Тем самым, завершилась четвертая ротация латвийских солдат в Косово, сообщает Минобороны.

Во время церемонии военнослужащие НВС были награждены за отличные служебные задания в международной операции в Косово, способствовавшие укреплению коллективной обороны.

В ходе мероприятия, обращаясь к солдатам, Министр обороны поблагодарила их за службу и успешно выполненные задачи. Мурниеце отметила их самоотверженность, мужество и высокий профессионализм, что также было высоко оценено союзниками.

"Латвия может гордиться тем, что сделали наши солдаты в этой операции, вкладом нашей страны в построение и укрепление международной безопасности", — подчеркнула Инара Мурниеце.

Латвия участвует в миротворческой операции в Косово в составе роты легкой пехоты, которая входит в состав многонационального батальона под командованием США. Основной задачей латвийских солдат является обеспечение защиты мобильных сил, патрулирование, меры по борьбе с массовыми беспорядками и обеспечение возможностей быстрого реагирования.

В июне 2021 года после 11-летнего перерыва Латвия возобновила участие в миротворческой операции под руководством НАТО в Косово. Учитывая растущую напряженность на границах Европы и необходимость стабилизации ситуации, а также приверженность Латвии выполнению своих обязательств по отношению к НАТО и ее партнерам, участие НВС в международной операции в Косово планируется до 31 декабря 2025 года.

На основании резолюции, принятой Совбезом ООН в 1999 году, международная операция под руководством НАТО в Косово была начата в июне 1999 году после длительного межэтнического конфликта в Балканском регионе.

Основными задачами операции являются создание и поддержание безопасной обстановки, что гарантирует свободу передвижения по территории Косово для всех граждан, независимо от их этнического происхождения. Также задачей операции является поддержка и координация международных усилий по оказанию гуманитарной помощи, поддержка и координация совершенствования косовских сил безопасности, а также поддержка развития мирного и многоэтнического Косово.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Латвия участвовала в этой операции с февраля 2000-го по август 2009-го с подразделениями разного размера и специализации.