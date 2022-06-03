ФОТО: ликвидирована незаконная парковка на набережной 11 ноября

Чтобы защитить растущие на набережной 11 ноября деревья, Рижская дума на месте нелегальной парковки обновила газон.

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"Эти деревья необходимо сохранить как часть пейзажа Старой Риги. Оградим их от рисков, которым они подвергаются из-за машин, а также укрепим с помощью удобрений", — подчеркнул председатель Комитета жилья и среды Рижской думы Эдмундс Цепуритис.

В ходе работ была удалена старая брусчатка, убран неплодородный грунт с корней и вместо него положен плодородный компост на площади 200 квадратных метров. На месте погибших деревьев посажены два новых саженца.

Посадка и уход за деревьями обошелся в 9180 евро, работы проводила SIA Labie koki.