ФОТО: Люди гуляли по закрытой для машин улице Гертрудес

В субботу, 7 марта в Риге участок улицы Гертрудес от ул. Бривибас до ул. Александра Чака был закрыт для автотранспорта, пешеходы и велосипедисты воспользовались возможностью прогуляться по Гертрудес.

Рижская дума с начала 2020 года в первую субботу каждого месяца закрывает для частного транспорта одну из улиц в центре города, отдавая ее пешеходам и велосипедистам. Цель эксперимента мобильности — оживить центр Риги, способствовать мобильности жителей и развитию городской среды.

Первой улицей, в субботу закрытой для транспорта, стала улица Тербатас.