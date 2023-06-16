ФОТО. На акцию протеста, организованную Шлесерсом, вышли более 1 000 человек

Более 1 000 человек пришли в пятницу вечером к стенам Рижского замка на пикет, организованный партией Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". В ходе мероприятия протестующие требовали распустить Сейм.

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Помимо членов партии "Латвия на первом месте" и ее сторонников, поддержать единомышленников вышли также члены партий "Стабильность", Tautai varas spēks и Объединение младолатышей.

Акция протеста началась с гимна Латвии, после чего Айнарс Шлесерс и его сторонники скандировали о роспуске Сейма. Протестующих проинформировали о том, что в случае, если парламент не распустят, представители партий "Латвия на первом месте" и "Стабильность" собираются ездить по самоуправлениям и собирать подписи.

Шлесерс в своей речи раскритиковал СМИ за то, что журналисты не хотят писать правду и вчерашнее заседание Сейма представили как фарс.

В своих выступлениях перед присутствующими представители партий, вышедшие на сцену, упомянули школьную реформу и вопросы, связанные с учебными материалами, выразив недовольство запланированным закрытием школ. Представители партий также выразили недовольство "делением народа" в связи с разделением гражданств и языков. Была упомянута и Стамбульская конвенция, а также поднят вопрос о значении Латгале для Латвии.