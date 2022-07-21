ФОТО: На дорогах появятся новые машины полиции с 360-градусной камерой слежения

В скором времени на дорогах появятся еще три нетрафарированные полицейские машины с 360-градусной камерой слежения, позволяющей эффективно выявлять нарушения без остановки водителя.

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Пресс-секретарь Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что в настоящее время согласовывается договор о закупке оборудования. Пока этот процесс продолжается, полиция не раскрывает сумму контракта и поставщика.

По ее словам, всего будет закуплено оборудование на три автомобиля. Покупать новые автомобили не нужно, так как камеры можно будет разместить на транспортных средствах, которые уже есть в распоряжении полиции.

Багдоне также отметила, что приобретенная в 2019 году первая система 360-градусных камер хорошо зарекомендовала себя и продолжает эффективно работать в сфере мониторинга безопасности дорожного движения.

Как уже сообщалось, осенью 2019 года улицы начал патрулировать нетрафарированный микроавтобус Госполиции с 360-градусной камерой слежения. Камера считывает номерные знаки автомобилей и фиксирует нарушения без остановки водителя. Нарушитель, как и в случае с фоторадарами, получает протокол о нарушении с изображением автомашины и номерным знаком.

Камера позволяет фиксировать разные нарушения, например, агрессивное вождение, использование телефона за рулем, движение по полосам общественного транспорта, отсутствие сигнала поворота, движение на красный свет и другие.

В прошлом году с помощью этой системы выявили 8223 нарушения.