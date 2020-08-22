ФОТО: На Эспланаде в Риге прошел традиционный фестиваль бургеров
Foto: DELFI

В субботу, 22 августа, на Эспланаде в Риге прошел традиционный фестиваль бургеров. Мастера street food фестивалей побаловали гостей мероприятия свежеиспеченными булочками, сочным нежным мясом, всевозможными соусами, зеленью и овощами.

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Как и в прошлые годы, организаторы фестиваля приготовили для гостей разнообразную программу — взрослые и дети могли оценить мастерство поваров, продегустировать освежающие напитки, поучаствовать в различных конкурсах и насладиться теплой и дружелюбной атмосферой.

В этом году Рижский фестиваль бургеров прошел уже в четвертый раз. Впервые он проходил на Домской площади в 2017 году. Тогда на мероприятие пришли 4000 человек. Через год фестиваль переехал на Эспланаду и собрал уже 12 000 человек.

Заботясь о безопасности и здоровье посетителей, организаторы в этом году увеличили территорию фестиваля в два раза, предоставили посетителям дезинфицирующие средства для рук, продезинфицировали столы и повысили санитарно-гигиенические требования к персоналу.

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