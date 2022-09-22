ФОТО: на пикет против звероферм собралось около 100 человек

Около 100 человек собралось у Сейма утром 22 сентября требовать закрытия звероферм, где выращивают пушных зверей. Пикет организовало общество Dzīvnieku brīvība.

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В этот день Семй должен в окончательном чтении принять закон о запрете на разведение и содержание сельскохозяйственных животных, если единственная или основная цель их разведения или содержания — добыча меха.

Поправки вступят в силу 1 января 2028 года. Изначально должны были вступить в силу с 1 января 2026 года, но было решено дать предпринимателям время переориентировать свой бизнес.

Эта отсрочка также вызвала недовольство зоозащитников, и один из лозунгов пикета — «свободу животным сейчас» (Brīvību dzīvniekiem — tagad!).