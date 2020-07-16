ФОТО: На улице Тербатас появились первые зеленые зоны и временные площадки для торговли

На улице Тербатас, которая была закрыта на месяц для движения транспорта поздно вечером в среду, ведутся работы по сооружению временных площадок для торговли и мероприятий, сообщает агентство LETA.

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На участке от улицы Элизабетес до улицы Стабу уже расставлены переносные горшки с цветами, кустами и деревьями, которые обозначают зеленые зоны отдыха. На улицу доставили оборудование для кафе и других торговцев.

Над улицей висят разноцветные флажки, сотрудники агентства Рижского самоуправления Rīgas gaisma развешивают гирлянды с огоньками.

После улицы Стабу, на участке до Видземского рынка, большой активности пока не наблюдается. На самом рынке тоже все как обычно — на одном из участков продают овощи и фрукты, дальше — одежду и товары для дома.

На пересечении улицы Тербатас с улицами Элизабетес, Дзирнава, Блаумана, Лачплеша, Чертрудес, Стабу, Бруниниеку и Матиса, а также на въезде на рынок Видземе дежурят сотрудники муниципальной полиции, которые следят, чтобы водители соблюдали нововведенные ограничения.

Транспортные средства пока еще могут пересекать перекрестки с улицей Тербатас. Пешеходы, идущие по улице Тербатас, могут пересекать эти перекрестки только на зеленый сигнал светофора.

17 июля улица Тербатас будет полностью передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли. На улице будут оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.