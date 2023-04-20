ФОТО: Начал курсировать поезд, украшенный по мотивам творчества Имантса Зиедониса

По Латвии начал курсировать поезд с цветущими вишнями на окнах и с "нападением бабочек" в вагонах. Его украсили в честь 90-летнего юбилея поэта Имантса Зиедониса в рамках проекта "Заметь, почувствуй, поймай весну" (по-латышски игра слов: Ieraugi, Sajūti, Noķer Ziedoni). Об этом порталу Delfi сообщили в Тукумском самоуправлении.

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Поезд будет курсировать по всем железнодорожным линиям, таким образом популяризируя творчество поэта и связанные с его юбилеем мероприятия, информацию которых также можно найти в поезде.

Проект реализует Тукумское самоуправлении в сотрудничестве с Культурным отделом Юрмальского самоуправления, культурным центром Engures Saieta nams, Лапмежциемским домом культуры и Лампмежциемским музеем.

Деятели культуры Юрмалы, Тукумса, Лапмежцемса, Рагациемса и Энгуре создали маршрут для культурного туризма Noķer Ziedoni ("Поймай весну" или "Поймай Зиедониса"). Интерактивное путешествие по связанным с поэтом местам будет сопровождаться аудиогидом. Маршрут откроется 4 мая, на следующий день после дня рождения поэта в День восстановления независимости Латвийской Республики.