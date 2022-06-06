ФОТО. Начался демонтаж проездов на улицах Прагас и Дзирнаву

В понедельник, 6 июня, в рамках строительства железнодорожного проекта Rail Baltica начат частичный демонтаж путепроводов на улицах Прагас и Дзирнаву.

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Во время строительных работ будут действовать ограничения на передвижение и проезд в обоих закрытых туннелях под путепроводами, что окажет основательное влияние на ежедневный поток транспорта и пешеходов.

Как сообщалось ранее, до 19 июня для транспорта будет закрыт туннель на улице Прагас и промежуток улицы 13 января до Рижского международного автовокзала. Для пешеходов туннель будет недоступен с 6 по 9 июня. В это время потоки транспорта и пешеходов будут организованы по улицам 13 января и Маскавас, а также через Рижский центральный рынок и по улице Гоголя.

Работы по демонтажу путепровода и туннеля на улице Дзирнаву на промежутке от улицы Сатеклес до улицы Тургенева будут проводиться с 6 по 19 июня. В это время будет запрещено передвижение пешеходов и транспортов. Для пассажиров поездов будут закрыты выходы с вокзала на улицу Дзирнаву. Потоки транспорта и пешеходов будут организованы по параллельным улицам - Сатеклес и Гоголя, а также Тургенева, Тимотея, Абренес и Лачплеша.

Также с сегодняшнего дня изменения коснутся маршрутов и остановок общественного транспорта. Во время демонтажных работ ожидаются изменения в трамвайных маршрутах 1, 2, 5, 7 и 10, автобусных маршрутах 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 39, 43, 54 и 55, а также в 13-м троллейбусном маршруте. Изменения коснутся движения соответствующих транспортных средств и расположении обслуживаемых остановок.