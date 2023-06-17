ФОТО. Над Ригой пролетели стратегические бомбардировщики союзников (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня — в субботу — над памятником Свободы был проведен низкий полет стратегических бомбардировщиков ВВС США, завершающий этап учений в Латвии, сообщили агентству LETA в управлении по связям Национальных вооруженных сил (НВС).

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Стратегические бомбардировщики ВВС США регулярно направляют свои самолеты и личный состав в страны НАТО, способствуя тем самым сотрудничеству с ВВС союзников, оперативной совместимости и повышая боеготовность.

Национальные вооруженные силы напоминают, что в воздушном пространстве Латвии полеты военных самолетов осуществляются только на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

Уровень шума в районе полета был повышен на короткое время.