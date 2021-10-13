ФОТО: Около Hanzas Perons подожгли художественную работу. Вандала задержала полиция

Работа художника Индрикиса Гелзиса участвовала в выставке Force[d] Majeure культурного пространства Hanzas Perons. На прошлых выходных неизвестный злоумышленно испортил скульптуру. Вандала задержали, но художественная работа безвозвратно испорчена.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работа художника Индрикиса Гелзиса участвовала в выставке Force[d] Majeure культурного пространства Hanzas Perons. На прошлых выходных неизвестный злоумышленник испортил скульптуру. Вандала задержали, но художественная работа безвозвратно повреждена.

Сотрудники полиции задержали мужчину 1988 года рождения, он помещен под временное заключение. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с административным надзором до трех лет, сообщает Государственная полиция.

В воскресенье, 11 октября, суд обязал мужчину не покидать место жительства. Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не будет доказана.

Ранее сообщалось, что Индрикис Гелзис создал свободностоящую скульптуру Low-hanging Fruit (Низко висящий фрукт). Каркас работы сделан из нержавеющей стали, он покрыт прежде не использованными материалами. Сейчас часть из них сожжена.

Фонд сожалеет о случившемся и надеется, что работу удастся отреставрировать или оставить ​​на месте выставки в том виде, который она приобрела после акта вандализма.

Организаторы говорят, что произошедшая неприятность перекликается с названием выставки Force [d] Majeur — это игра слов, обозначающая "чрезвычайные и неизбежные обстоятельства".

Выставку около Hanzas Perons проводит центр современного искусства Kim? в сотрудничестве c благотворительным фондом Novum Riga. На выставке представлены работы художников 0.0.01.0.0, Санты Франце, Индрикиса Гелзиса, Kiwie, Кришса Салманиса, Александры Самуленковы и Лиги Спрунде.