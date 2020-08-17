ФОТО: Осужденный на 5 с половиной лет экс-президент "Банка Балтия" стал лютеранским священником

Талис Фрейманис, президент печально известного "Банка Балтия", крах которого в 1995 году стал шоком для большого числа доверчивых латвийцев, стал полноправным лютеранским священником и будет проводить богослужения в одной из главных церквей Риги — в новой церкви Св. Гертруды. Об этом пишет Jauns.lv, отмечая, что за события, связанные с "Банком Балтия", в 2007 году Фрейманис получил 5 с половиной лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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74-летний Фрейманис получил новый духовный сан в минувшую субботу 15 августа этого года. По его словам, к религии он приобщился после смерти своей дочери Жаклин в 1997 году. В 2017 году бывший президент "Банка Балтия" окончил семинарию Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. В тот же год он стал евангелистом общины новой церкви Св. Гертруды.