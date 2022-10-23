ФОТО: Открыт реконструированный за 7 млн евро участок шоссе Смилтене-Гулбене

Состоялось торжественное открытие реконструированного участка региональной автомагистрали Смилтене-Гулбене (P27) от Тауре до Гулбене (34,87-61,22 км). На 11-километровом участке реконструировано дорожное покрытие, а на 15-километровом участке обновлено асфальтобетонное покрытие. Работы обошлись свыше 7 млн евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

От Тауре до пересечения с местной дорогой Синоле-станция Тирзас (V413) и на участке 300 м возле Гулбене (34,87-45,60 км и 60,91-61,22 км) была проведена полная или частичная реконструкция дорожного покрытия (асфальтобетонное покрытие было уложено в два слоя). А от пересечения с шоссе V413 до Гулбене (45,60-60,91 км) был отремонтирован профиль дороги и уложен асфальтобетонный верхний слой.

Чтобы обеспечить безопасный и удобный доступ жителей к автобусным остановкам, по обеим сторонам дороги недалеко от Гулбене (60,90-61,22 км) построен мощеный, освещенный тротуар, который соединяется с существующим городским тротуаром. На всем участке также устроена система водоотведения и отремонтированы автобусные остановки, на них установлены скамейки и урны.

Как заявил Мартиньш Лаздовскис, председатель правления VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), "для проведения такого ремонта необходимо 2-3 года на проектирование и полтора года на строительные работы. Поэтому для планирования работ необходимо своевременно знать, какое финансирование будет доступно для национальных дорог в ближайшие годы. Долгосрочное планирование позволяют нам максимально эффективно инвестировать средства и добиваться наилучших результатов".

Он напомнил, что за последние годы в государственные дороги вокруг Гулбене были вложены большие инвестиции — отремонтированы региональная дорога Р37 в направлении Мадоны и Р36 в направлении Балви и Алуксне.

Всего на строительство объекта было использовано более 35 000 кубометров песка, 100 000 тонн щебня и 60 000 тонн асфальта, установлены барьеры безопасности протяженностью 4,5 км, несколько сотен дорожных знаков, а прилегающая к дороге территория площадью 10 га была озеленена.

Работы выполнила фирма SIA "8 CBR", с которой был заключен контракт на сумму 7,127 млн евро (включая НДС). Работы профинансированы за счет дополнительных 100 млн евро, выделенных в 2021 году из бюджетной программы на непредвиденные расходы. Автор проекта - SIA "Projekts 3", строительный надзор осуществляла SIA "Būvju profesionālā uzraudzība".