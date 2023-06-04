ФОТО. Перед российским посольством прошел пикет в поддержку Навального

4 июня в Риге в парке Кронвалда напротив посольства России в Латвии состоялся пикет в поддержку политического заключенного Алексея Навального, который сегодня отмечает день рождения.

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По данным портала DELFI, в пикете участвовали 50-60 человек. Участники акции пришли с плакатами в поддержку Навального, на некоторых были майки с подписью Free Navalny и другие.

На акцию также пришли журналисты российских независимых СМИ Тихон Дзядко (главный редактор телеканала "Дождь") и Екатерина Котрикадзе (глава информационной службы "Дождя").

2 февраля 2021 года, суд в Москве по ходатайству ФСИН заменил Навальному, вернувшемуся на родину из Германии, условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В мае 2022 года оппозиционного политика приговорили в России к девяти годам строгого режима за "мошенничество" и "неуважение к суду".

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: Акция в поддержку Навального в Риге

Foto: Акция в поддержку Навального в Риге

Foto: DELFI