ФОТО: Пешеходные переходы на улицах Даммес и Буллю в Риге станут безопаснее

На этой неделе завершилась реконструкция нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительным освещением на улицах Даммес и Булью возле ротационного круга, сообщает Департамент сообщения Рижской думы.

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Проезжая часть возле нерегулируемых пешеходных переходов на улице Буллю в результате реконструкции сузилась до двух рядов — по одной полосе в каждую сторону. До ремонтных работ припаркованные вдоль улицы машины или активное движение по четырем полосам создавали опасность — пешеходов нередко трудно было заметить.

Перед пешеходными переходами на улице Даммес, в свою очередь, установлены предупреждающие полосы из тактильного бетонного покрытия и указатели, а также уличное освещение.

Департамент сообщения Рижской думы сообщает, что уже завершено строительство тротуара на участке Виенибас гатве от улицы Вентас до рижской границы. В течение следующей недели планируется завершить строительство велосипедной инфраструктуры на улице Слокас — на участке от проспекта Курземе до границы Бабитского края.