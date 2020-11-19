ФОТО: пикет возле здания Сейма за отставку Пуце с поста депутата

Утром в четверг, 19 ноября, порядка 50 протестующих собрались на пикет возле здания Сейма, требуя ухода Юриса Пуце с поста депутата парламента Латвии. После сложения с себя полномочий министра защиты окружающей среды и регионального развития Пуце сегодня возобновил мандат депутата.

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Как сообщает LETA, часть собравшихся возле здания Сейма людей не носили защитные маски. Организатором пикета был депутат Алдис Гобземс, под руководством которого активисты скандировали "Уволить Пуце!".

Сегодня Сейм восстановил депутатский мандат бывшего министра окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За").

В связи с этим мандата лишилась Даце Блуке, которая была депутатом, пока Пуце занимал должность министра.

Пуце был вынужден покинуть пост после того, как публично соврал, что не просил членов партии в Рижской думе достать ему депутатский пропуск на столичные автостоянки и не пользовался им.