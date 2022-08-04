ФОТО: Почти завершилась реставрация старейшего фонтана Риги в Верманском парке

После завершения больше часть работ по реставрации старейшего близится окончание реновации столичного фонтана "Времена года" в Верманском парке, сообщил порталу Delfi руководитель Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс.
По данным Рижской думы, общая стоимость ремонта составила около 78 000 евро, из которых 73 000 евро были выделены на реставрацию, а остальные 5 000 евро — на электромонтаж.
Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. Прежде чем открыть фонтан, муниципалитету все же необходимо получить заключение Национального совета по культурному наследию.
Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. Прежде чем открыть фонтан, муниципалитету все же необходимо получить заключение Национального совета по культурному наследию.
В процессе реставрации сначала были выполнены демонтажные работы, после чего поверхности были очищены пескоструйной обработкой. Стены бассейна были выровнены изнутри и снаружи, а поверхности покрыты специальной пористой шпаклевкой. При восстановлении фонтана внутри бассейна также была уложена гидроизоляция на цементной основе в два слоя.
Рижская дума сообщает, что трещины во внутренней и внешней стенах закрыты специальными материалами, а на внешний край бассейна нанесена геомембрана.
Также в ходе работ была заменена электроинсталляция всего фонтана и установлен новый электрораспределительный шкаф. Сейчас после закрепления постамента продолжается установка деталей из бучардного гранита.
В мастерской проведена реставрация скульптуры в центре бассейна — монументальной вазы на постаменте, которую украшают скульптуры четырех времен года. На его чаше можно увидеть фигуры двух детей, играющих с трезубцем Нептуна, извергающим воду.
Фонтанная скульптура "Времена года" была изготовлена в Берлине и установлена в 1869 году. В то время это была самая роскошная декоративная скульптура в городе. Первоначальную скульптуру, пострадавшую в результате вандализма, в 1972 году пришлось демонтировать. Скульптор Мирдза Лукажа сделал копию, которая была установлена муниципалитетом в 1978 году.
Как уже сообщалось, что после ремонта в апреле снова заработал самый большой в Риге фонтан — в парке Кронвалда возле Дома конгрессов. Подсвеченные струи воды могут подниматься на высоту до пяти метров. Также после реконструкции дорожек восстановлена работа двух фонтанов на Эспланаде.
В ведении Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов — десять стационарных и три плавучих.