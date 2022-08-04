ФОТО: Почти завершилась реставрация старейшего фонтана Риги в Верманском парке

После завершения больше часть работ по реставрации старейшего близится окончание реновации столичного фонтана "Времена года" в Верманском парке, сообщил порталу Delfi руководитель Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Рижской думы, общая стоимость ремонта составила около 78 000 евро, из которых 73 000 евро были выделены на реставрацию, а остальные 5 000 евро — на электромонтаж.

Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. Прежде чем открыть фонтан, муниципалитету все же необходимо получить заключение Национального совета по культурному наследию.

Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. Прежде чем открыть фонтан, муниципалитету все же необходимо получить заключение Национального совета по культурному наследию.

В процессе реставрации сначала были выполнены демонтажные работы, после чего поверхности были очищены пескоструйной обработкой. Стены бассейна были выровнены изнутри и снаружи, а поверхности покрыты специальной пористой шпаклевкой. При восстановлении фонтана внутри бассейна также была уложена гидроизоляция на цементной основе в два слоя.

Рижская дума сообщает, что трещины во внутренней и внешней стенах закрыты специальными материалами, а на внешний край бассейна нанесена геомембрана.

Также в ходе работ была заменена электроинсталляция всего фонтана и установлен новый электрораспределительный шкаф. Сейчас после закрепления постамента продолжается установка деталей из бучардного гранита.

В мастерской проведена реставрация скульптуры в центре бассейна — монументальной вазы на постаменте, которую украшают скульптуры четырех времен года. На его чаше можно увидеть фигуры двух детей, играющих с трезубцем Нептуна, извергающим воду.

Фонтанная скульптура "Времена года" была изготовлена ​​в Берлине и установлена ​​в 1869 году. В то время это была самая роскошная декоративная скульптура в городе. Первоначальную скульптуру, пострадавшую в результате вандализма, в 1972 году пришлось демонтировать. Скульптор Мирдза Лукажа сделал копию, которая была установлена ​​муниципалитетом в 1978 году.

Как уже сообщалось, что после ремонта в апреле снова заработал самый большой в Риге фонтан — в парке Кронвалда возле Дома конгрессов. Подсвеченные струи воды могут подниматься на высоту до пяти метров. Также после реконструкции дорожек восстановлена ​​работа двух фонтанов на Эспланаде.

В ведении Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов — десять стационарных и три плавучих.