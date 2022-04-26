ФОТО. Под Огре демонтирован памятник советским воинам: он будет использован для укрепления дороги

Памятный камень, установленный в честь советской армии, демонтирвали в Мадлиене Огрского края. Камень будет использован в качестве основания для укрепления дороги, сообщил председатель краевой думы Эгил Хелманис.

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Памятник представляет собой камень весом в несколько тонн.

Хелманис указал, что памятник удалось демонтировать, но для его вывоза необходима более мощная техника.

Пока что памятник находится в сквере между Домом культуры и Мадлиенской евангелическо-лютеранской церковью. На камне высечены слова "26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков". На территории, где находится памятник, воинских захоронений нет.

По наблюдениям агентства LETA, сегодня у дерева возле памятника были возложены красные гвоздики.

В течение часа сотрудники местной компании Tilbe смогли опрокинуть несколько тонн тяжелого валуна, отколоть бетонное основание, но не смогли поднять его цепями для вывоза. При попытке поднять камень цепи оборвались, но никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, Огрская краевая дума приняла решение о демонтаже пяти памятников советской армии на своей административной территории.