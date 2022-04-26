ФОТО. Под Огре демонтирован памятник советским воинам: он будет использован для укрепления дороги
Foto: LETA

Памятный камень, установленный в честь советской армии, демонтирвали в Мадлиене Огрского края. Камень будет использован в качестве основания для укрепления дороги, сообщил председатель краевой думы Эгил Хелманис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Памятник представляет собой камень весом в несколько тонн.

Хелманис указал, что памятник удалось демонтировать, но для его вывоза необходима более мощная техника.

Пока что памятник находится в сквере между Домом культуры и Мадлиенской евангелическо-лютеранской церковью. На камне высечены слова "26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков". На территории, где находится памятник, воинских захоронений нет.

По наблюдениям агентства LETA, сегодня у дерева возле памятника были возложены красные гвоздики.

В течение часа сотрудники местной компании Tilbe смогли опрокинуть несколько тонн тяжелого валуна, отколоть бетонное основание, но не смогли поднять его цепями для вывоза. При попытке поднять камень цепи оборвались, но никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, Огрская краевая дума приняла решение о демонтаже пяти памятников советской армии на своей административной территории.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании