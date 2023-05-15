ФОТО: Под железной дорогой на латвийско-белорусской границе построили металлический тоннель

Под железной дорогой на латвийско-белорусской границе появился металлический тоннель. Его проложили за несколько дней, и в это время было приостановлено движение грузовых поездов. Сейчас внутри еще ведутся работы над покрытием, которое поможет пограничникам оперативно перемещаться внутри тоннеля на квадроциклах и других транспортных средствах.

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Длина тоннеля — 30 метров, масса — 30 тонн, ширина — 4,6 метра, высота — 3,6 метра. Конструкция из железных пластин была изготовлена заранее и доставлена по железной дороге до того места, где ее установили. При монтировании использовался особый подъемный кран, а для укрепления земляного тоннеля — шпунтовая стенка.

Работы по монтажу конструкций велись четверо суток без перерыва, и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить грузовое железнодорожное сообщение Даугавпилс-Полоцк. В работах участвовало восемь инженеров и более 25 рабочих, сообщает компания Citrus Solutions, которая проводила работы.

Это одна из самых функциональных и долгослужащих инженерно-технических конструкций такого типа, заявил председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Ренарс Гришкевичс.

"Наша цель — создание современной инфраструктуры, предназначенной для защиты границ. Это означает новые инженерно-технические решение", — рассказал он. По его словам, тоннель поможет пограничникам оперативно реагировать на все, что происходит вблизи железнодорожной линии.

В мае продолжатся работы по благоустройству тоннеля, например, там будет проложено покрытие, чтобы пограничники могли перемещаться по тоннелю на квадроциклах или на другом транспорте. Также будет построен забор и остальная пограничная инфраструктура вдоль железнодорожной насыпи с обеих сторон дороги.

До 2 мая было построено 56,24 км забора. Всего планируется 173 км забора. На забор и на остальные работы по укреплению границ потратят более 100 миллионов евро.