ФОТО: Полиция Латвии получила форму нового дизайна

Госполиция получила форму нового дизайна, сейчас новая форма постепенно выдается сотрудникам. Форма разработана модельером Бруно Бирманисом, в закупке на право пошива новой формы победила компания SRC Brasa. Согласно публично доступной информации, сумма договора составила до 2,4 млн евро.

Ранее начальник Главного административного управления Госполиции Ренате Фила-Роке на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизии сообщила, что первыми новую форму получат патрульные и дорожные полицейские.

Переход на форму нового дизайна будет осуществляться в течение нескольких лет.