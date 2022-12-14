ФОТО: Полиция сняла номера с автомобиля, протекторы на шинах которого были всего 1,6 мм
Foto: Publicitātes foto

В ходе рейда 14 декабря полицейские обнаружили в Гулбене VW Golf, катающийся по заснеженным дорогам с шинами, протекторы на которых были всего 1,66 мм вместо обязательных минимум четырёх.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Поскольку такой автомобиль на скользкой дороге угрожает безопасности дорожного движения, полиция сняла с него регистрационные номера. Без них водитель может поехать домой или в сервис только на эвакуаторе. После замена шин ему снова придется вызывать эвакуатор, чтобы он отвез его на полный техосмотр. Нужно будет также заплатить налог, если он еще не заплачен за этот год.

Полиция выписала водителю протокол о нарушении дорожного движения и обязала заплатить штраф.

Такие проверки будут продолжаться и дальше, предупреждает CSDD.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР