ФОТО: Полиция сняла номера с автомобиля, протекторы на шинах которого были всего 1,6 мм

В ходе рейда 14 декабря полицейские обнаружили в Гулбене VW Golf, катающийся по заснеженным дорогам с шинами, протекторы на которых были всего 1,66 мм вместо обязательных минимум четырёх.

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Поскольку такой автомобиль на скользкой дороге угрожает безопасности дорожного движения, полиция сняла с него регистрационные номера. Без них водитель может поехать домой или в сервис только на эвакуаторе. После замена шин ему снова придется вызывать эвакуатор, чтобы он отвез его на полный техосмотр. Нужно будет также заплатить налог, если он еще не заплачен за этот год.

Полиция выписала водителю протокол о нарушении дорожного движения и обязала заплатить штраф.

Такие проверки будут продолжаться и дальше, предупреждает CSDD.