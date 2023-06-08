ФОТО: Porsche водителя, употреблявшего наркотики, выставили на госаукцион
Foto: 360TV publicitātes foto

Служба Госдоходов выставила на аукцион Porsche Cayenne S, конфискованный у водителя, находившегося под действием наркотиков.

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Сейчас автомобиль находится на стоянке Национального агентства обеспечения и его можно приехать посмотреть, заранее согласовав с VID время осмотра. Интересующиеся могут посидеть в автомобиле и осмотреть его салон. Стоит учитывать, что машина пострадала — выбито одно из стекол и повреждена передняя часть.

Как ранее сообщалось, полиция задержала за нарушение ПДД водителя Porsche Cayenne S. У работников полиции появилось подозрение, что водитель неадекватен, поэтому его доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии для проверки на наркотики, но он от проверки отказался. Позднее обвиняемый полностью согласился с обвинением и признал вину. Его приговорили к 120 часам исправительных работ, изъятию автомобиля и запретом на вождение до пяти лет.

Часть изъятых машин отправляется на нужды Украины, но этот автомобиль было решено оставить в Латвии. Рыночная стоимость машины — 85 тысяч евро. Для того, чтобы выяснить стоимость побитого Porsche, VID привлечет оценщика. Ранее стоимость автомобилей работники VID определяли самостоятельно.

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