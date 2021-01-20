ФОТО: Президиум Сейма возложил цветы в честь защитников баррикад 1991 года
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Сегодная члены президиума Сейма возложили к памятнику Свободы цветы в честь защитников баррикад 1991 года. Также церемония возложения цветов прошла на Бастионной горке и на II Лесном кладбище.

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В этом году отмечается 30-я годовщина событий января 1991 года. Организованные Народным фронтом Латвии баррикады, в которых участвовали люди из всех регионов страны, были уникальным образцом ненасильственного протеста. Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года, чтобы защитить здание Верховного Совета, телевидение, мосты и другие стратегически важные объекты.

Самым трагичным днем баррикад стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. В перестрелке в центре Риги погибли пять человек: школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел — Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается в Латвии как день памяти защитников баррикад.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Сейма
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