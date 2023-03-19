ФОТО. При строительстве моста через Гаую применен редкий метод укладки балок

В Рамниеки, на местной дороге Дукури-Рамниеки (V330) (4,2 км) завершена укладка новой стальной балочной конструкции моста на опоры через реку Гауя. В ходе строительства использовался редко применяемый в Латвии скользящий метод. Ранее такой метод использовался при строительстве пяти мостов в Латвии.

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16 марта был перенесен последний участок, соединивший вторую опoру на реке с правым берегом. В связи с подъемом уровня воды в Гауе с 18 марта приостановлены работы по строительству моста.

Стройка возобновится, когда уровень воды в Гауе достаточно спадет, сообщает пресс-служба Latvijas Valsts Ceļi.

Строительные работы на мосту в Рамниеки ведутся с августа 2022 года. Автомобильное движение по мосту закрыто до окончания строительных работ, которые предполагается закончить осенью этого года. Закрытый участок дороги можно объезжать по трассам государственного и муниципального значения. А движение пешеходов через Гаую происходит по примыкающему к нему пешеходному мосту.

До реконструкции по мосту через Гаую в Рамниеки осуществлялось одностороннее движение. Ширина старого моста составляла 4,2 метров, длина - 97,80 метров.

После реконструкции длина моста составит 98 метров (с шириной проезжей части семь метров и двусторонним движением). Для пешеходов будет построен стальной тротуар шириной полтора метра. Нынешний пешеходный мост (построен в 1977-м) планируется снести после реконструкции автомобильного транспортного моста.

В ходе строительных работ на подходах к мосту (3,70-4,40 км) восстановят дорожное покрытие и уложен асфальт в два слоя (со стороны Вайдавы и со стороны Цесиса), а также обустроят выезды и автобусные остановки.

Строительные работы выполняет фирма SIA ACBR по договорной цене 3,197 млн евро (включая НДС). Автором проекта реконструкции является фирма SIA Projekts 3, строительный надзор осуществляет фирма SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

Проект разработан на старом фундаменте

Реконструкция моста в Рамкалны рассчитана таким образом, что нет необходимости перестраивать существующие опоры, находящиеся в хорошем техническом состоянии.

Мост через Гаую был построен в 1995 году, когда дорожная отрасль Латвии испытывала нехватку средств. Поэтому пролетные строения моста были построены из временных мостовых конструкций со стальными фермами советского образца. Уже тогда было ясно, что такая конструкция долго не протянет, поэтому конструкторы из ZTF Inženierbūve спроектировали опоры моста таким образом, чтобы на этих опорах впоследствии можно было построить новый пролет.

Новое пролетное строение адаптировано под несущую способность существующих опор, выбран наиболее технически и экономически выгодный вариант — мост железобетонный балочный, который значительно легче монолитного железобетонного моста, поэтому у него значительно меньше нагрузка на фундамент.

Применен метод скольжения

Почти стометровый мост через Гаую в районе Рамниеки – большой по меркам латвийских дорог. Ставить такие длинные и тяжелые балки на опоры моста с берега кранами невозможно: было бы трудно соорудить конструкции для поддержки снизу, учитывая большие пролеты и меняющиеся воды Гауи.

Эта проблема решается за счет надвигания стальных балок на опоры: балки служат опорами, на которых можно формовать бетонировать мостовую плиту и остальную часть пролетного строения.

Стальные балочные пролеты строятся на берегу, а затем надвигаются на опоры. С конструктивной точки зрения вся система длиной 98 метров должна быть сплошной, это достигается сваркой высоких балок высотой 1,8 метров методом сварки с проплавлением, что обеспечивает такую ​​же прочность, как и монолитная балка. За зиму проведены два этапа скольжения.

Скорость скольжения - около шести метров в час. При скольжении конструкция длиной в несколько десятков метров прогибается за счет собственного веса. В месте соединения на опору укладывается специальная конструкция, покрытая материалом, обеспечивающим хорошее скольжение, снижая трение при скольжении и предотвращая нагрузку на опору.

Мосты в Латвии, при строительстве которых использовался скользящий метод:

· виадук Лорупес;

· мост через Венту на региональной трассе Злекас–Угале (P123);

· мост через Гаую в Мурьяни на Валмиерском шоссе (A3);

· мост через Мемеле на Бауском шоссе (А7) в Бауске;

· Южный мост через Даугаву в Риге.

Латвийские специалисты одними из первых в мире применили скользящий метод, работы по проектированию и строительству эстакады около Лорупес, которые велись в 1960-х годах.