ФОТО: Продолжаются строительные работы на региональном шоссе Мадона-Гулбене

Продолжаются масштабные строительные работы на региональной дороге Плявиняс (Гостини) — Мадона — Гулбене (P37) на 17,3-километровом участке от Мадоны до Дзелзавы (42,78–60,14 км). Реконструкция участка началась весной 2022 года, завершить ее планируется осенью, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Строительные работы ведутся в нескольких местах, поэтому установлено шесть временных светофоров, и водители должны рассчитывать на час и десять минут, чтобы проехать весь участок ремонтных работ.
В прошлом году частично восстановлено 11 километров конструктивных слоев дороги и уложен нижний слой асфальта. Далее последует укладка связующего слоя и верхнего слоя. В уложенном слое асфальта после зимы были обнаружены дефекты, которые подрядчик уже устранил за свой счет.
На оставшемся участке протяженностью 6,3 км будет демонтирован существующий асфальт, обновлены конструктивные слои и водопропускные трубы под дорогой, а затем в три слоя уложат асфальтобетонное покрытие.
Обновляются также автобусные остановки, съезды и перекрестки. Возле кладбища Сарканю будет построена расширенная обочина, на площадке возле Мадонского комплекса первичной обработки зерна — площадка для проверки грузов. Пересечение шоссе P37 с улицей Пилс в Цесвайне будет перестроено в кольцевую развязку с освещением, также предстоит реконструкция построенного в 1968 году моста через реку Сула.
На участке дороги будут установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьеры, нанесена горизонтальная разметка.
Работы выполняет объединение поставщиков ACBR8 за 12,5 млн евро.