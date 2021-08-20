ФОТО: Проект портала Delfi "Код.Lv" получил приз Латвийской Ассоциации журналистов

19 августа Латвийская Ассоциация журналистов (LŽA) назвала обладателей ежегодного приза за профессиональные достижения в журналистике по итогам 2020 года. Один из призов получили журналисты Delfi Кристина Худенко (на фото) и Кристина Моисеева — за проект "Код.LV".

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Проект Код.LV посвящен исследованию особенностей культуры в современной Латвии. Авторы рассматривают широко распространенные в латышской части общества и почти неизвестные среди русских жителей Латвии аспекты, от праздника Kapusvētki до современного латышского юмора, интеллектуальных игр или шлягер-музыки.

Над проектом Код.LV работали журналисты Кристина Худенко и Кристина Моисеева, фотограф Марис Морканс, дизайнер Наталья Шиндикова и разработчик Карина Ляшук. Редактором проекта был Анатолий Голубов.

В номинации "Новость / Репортаж" награду получила работа Гуниты Нагле "Četru bērnu māte. Mirusi" (журнал Ir). В категории "Аналитика / Расследование" жюри выбрало серию передач Латвийского радио о деле Лембергса (авторы Индра Спранце и Анита Брауна), в спецноминации "Аналитика / Расследования в связи с Covid-19" лучшей работой была признана серия статей Саниты Емберги и Инесе Лиепини "Vakcīnu sāga" ("Re:Baltica").

В номинации "Интервью / Описание" приз получил документальный фильм LTV "Netīrā zona". (Айя Кинца, Иван Милов, Даце Кокле, Эдмунд Римшанс), в номинации "Новые форматы" — предвыборные дебаты на LTV "16+ debates" (Яниса Гесте, Дагния Неймане-Вевере, Жанете Острейко, Кристиана Граматиня и Ройс Роджерс).

Молодым журналистом года была признана Луизе Лоте Аболиня (Apollo.lv), редактором года — Анита Брауна (Latvijas Radio), приз среди региональных медиа получило издание Tukuma novada ziņas. Специальный приз имени Инты Брикше за вклад в журналистику посмертно получил журналист и преподаватель Роланд Тьярве.

Восемь работ Delfi в этом году попали в список номинантов. В категории "Новость / Репортаж" была номинирована статья Филипса Ластовскиса о том, как депутаты Сейма общались с фальшивым российским оппозиционером Леонидом Волковым; в категории "Аналитика / Расследования в связи с Covid-19" — серия передач и публикаций Яниса Домбурса, Мадары Фридрихсоне и Айгара Лаздиньша "Krīzes laika iepirkumi", а также серия статей Виты Дрейере и Лауры Дзерве "Kāpēc viņi nevakcinējas?".

В номинации "Интервью / Описание" на приз претендовала статья Лауры Дзерве "Laulību gredzeni palika atvilktnē. 'Nelaulātie dzīvesbiedri' un dzīvības trauslums", а в номинации "Молодой журналист года" была номинирована Лайне Федотова.

Три работы русской версии Delfi были номинированы на приз в категории "СМИ на языке нацменьшинств": "Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму" (Екатерина Гусакова, Кристина Худенко); проект Код.lv (Кристина Худенко, Кристина Моисеева) и "Седа. Город Солнца" (Кристина Худенко, Марис Морканс).